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Сутки на Донбассе: враг бил из минометов, ранены двое военных

За последние сутки оккупанты 14 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе. В результате боевых действий ранены двое военных Объединенных сил.

По данным штаба ООС, враг обстреливал Крымское, Новолуганское, Пески, Опытное, Марьинку, Славное, Красногоровку, Старогнатовку, Чермалык, Павлополь и Лебединское – из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Вблизи Новолуганского боевики также применили минометы калибра 120 мм, а 82-миллиметровые минометы – возле Павлополя и Крымского.

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С начала суток, 9 ноября, вражеские обстрелы не зафиксированы.

По данным разведки, уничтожен один российский оккупант и ранены еще 11.

К слову, в ЕС не исключают возможности усиления санкций, если на оккупированных территориях Донбасса проведут так называемые “выборы”.

Фото: Міноборони

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