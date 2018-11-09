PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Харьковский аэропорт отменяет рейсы из-за тумана/

Харьковский аэропорт отменяет рейсы из-за тумана

В Международном аэропорту Харьков задерживаются или отменяются рейсы из-за сильного тумана.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

На сайте аэропорта сообщается, что отменен самолет из Стамбула, который должен был прилететь в 23.10.

Также два рейса из Минска задерживаются до 00.10. Они должны были прибыть в 23.15.

Читайте: Украина нуждается в 50 новых аэропортах

Отменены два рейса на Стамбул (время вылета по расписанию 20.55 пятницы и 02.55 субботы).

Ранее украинские туристы не могли вылететь домой из аэропорта турецкого курорта Анталия из-за сломанного самолета.

Фото: vesti-ukr.com.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка