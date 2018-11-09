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Погода в Украине на сегодня, 9 ноября (КАРТА)

9 ноября в Украине без осадков, утром местами туман.

Прогноз погоды на сегодня, 9 ноября, публикует Укргидрометцентр.

По прогнозам синоптиков, ночью и утром ожидаются заморозки от 0° до -5°.

На юге и западе местами 1-4° выше нуля.

Днем температура воздуха повысится до 7-12° тепла, на Закарпатье 13-15°.

Читайте: Заморозки и мокрый снег: прогноз погоды на ноябрь

Ранее синоптики рассказывали, какой будет зима в Украине.

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