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Умерла Инна Жмуд – наш друг и выпускающий редактор телеканала ICTV

На 36 году жизни 8 ноября умерла наша коллега – журналист, выпускающий редактор новостей на телеканале ICTV Инна Жмуд, которая целый год отчаянно боролась с онкологическим заболеванием.

Інна Жмуд

Инна Жмуд несколько лет подряд делала выпуски новостей на ICTV, раньше была корреспондентом на других каналах, а ее репортажи также помогали многим украинцам.

Однако в 2017 году у Инны диагностировали редкую форму рака, который поразил надпочечники, – адренокортикальную карциному.

Мы вместе с Инной боролись и не теряли веры в победу, собирали деньги на ее спасение.

Несмотря на то, что сама нуждалась в помощи, Инна участвовала в благотворительных акциях.

– Учитывая то, что я сейчас не в Киеве, я горжусь тем, что могу принять участие в этом благотворительном концерте и сделать свой хотя бы небольшой вклад в приобретение необходимого оборудования для центра. Я спою песню, которая будет девизом для каждого человека, который ждет выздоровления “Все будет хорошо для каждого из нас!”, – говорила Инна, собирая деньги для других.

Две операции, несколько курсов химиотерапии, но, к сожалению, победила болезнь, и вчера Инна от нас ушла.

– Я готова взобраться на любую вершину, я готова пройти что угодно, я готова общаться с кем угодно, я готова пить что угодно, в рамках медицины конечно, чтобы это помогло мне дать пощечину болезни, – сказала Инна Жмуд в последнем интервью за месяц до смерти.

Команда Фактов ICTV никогда тебя не забудет, Инна!

Прощание с Инной пройдет в 14.00 на Байковом кладбище в Киеве.

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Напомним, 12 марта умер журналист и телеведущий Олесь Терещенко, который тоже боролся с онкологическим заболеванием.

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