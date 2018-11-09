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Санкции против РФ. Порошенко призвал последовать примеру США

Президент Петр Порошенко назвал новые санкции США против РФ сигналом для всех, кто причастен к оккупации Крыма и части Донбасса, что ответственности не избежать.

Петро Порошенко

Об этом Порошенко написал в Facebook.

– Думаю, что и наши другие партнеры должны последовать этому примеру, – отметил глава государства.

По его словам, только совместными усилиями возможно заставить Кремль забрать своих наемников из Украины, “вернуть украденные территории и уважать международное право”.

Читайте: “Выборы на Донбассе”: в ЕС думают над ужесточением санкций против РФ

Напомним, Минфин США внес в список санкций еще девять структур и трех лиц, причастных к оккупации Крыма и части Донбасса.

Фото: Прес-служба президента України

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