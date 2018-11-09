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Турчинов грозит наказать организаторов “выборов” на Донбассе

Александр Турчинов предупредил всех, кто имеет какое-либо отношение к “выборам” на Донбассе, об ответственности по законам Украины.

Украина занимается вычислением всех преступников, которые ответственны за проведение “выборов” на Донбассе, заявил Александр Турчинов.

Этих людей, по словам главы СНБО, ожидает уголовная ответственность по законам Украины.

Тем, кто брал участие в организации псевдовыборов, грозит более 23 статей УК, по которым предусматриваются длительные сроки тюрьмы и лишение имущества.

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При этом Турчинов заявил, что у людей на оккупированных территориях есть шанс избежать ответственности за преступление – “вовремя остановиться”.

Напомним, в СБУ заявили, что Россия уже подготовила для оглашения имена “победителей” на псевдовыборах на Донбассе.

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