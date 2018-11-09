С 10 ноября по дорогам Украины будет ездить “автобус-призрак”, который будет напоминать водителям, что необходимо быть внимательными за рулем.

Об этом сообщает пресс-служба НПУ.

Автобус замаскирован таким образом, что кажется будто в нем нет водителя, а управляют транспортом две большие руки.

По мнению полицейских, “автобус-призрак” напомнит водителям, что нужно быть внимательным и ответственным за рулем.

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Также в полиции считают, что “автобус-призрак” сможет лучше, чем штрафы, повлиять на водителей.

Автобус будет ездить две недели. Акция проходит в рамках программы Управляй, которую начали Национальная полиция с Консультативной миссией ЕС.

– Человек должен быть ответственным. Если он сел за руль, если он идет вдоль дороги, если сел на велосипед, мотоцикл – неважно – он должен думать о последствиях. Что может сам погибнуть и привести к гибели или травмированию людей, – сказал заместитель главы Нацполиции Александр Фацевич.





В Украине запустили “автобус-призрак” / 3 фотографии

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Фото: НПУ.