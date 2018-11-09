Восток Украины получит €50 млн в рамках программы по поддержке региона со стороны европейских партнеров.

Такое соглашение подписали еврокомиссар по европейской политике соседства и переговоров о расширении Йоханнес Хан и постпред Программы развития ООН в Украине Оснат Лубрани.

Встреча и подписание программы состоялись в пятницу, 9 ноября, в Киеве, пишет Интерфакс-Украина.

По словам Хана, выделение €50 млн для восточной Украины поможет людям на этих территориях. Подписанная программа рассчитана на поддержку будущего этой части Украины, заявил представитель ЕС.

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Адресатами помощи станут переселенцы, университеты и предприниматели, которые из-за войны на Донбассе были вынуждены переехать на территорию, которую контролирует Киев.

Напомним, ранее ЕС выделил Украине €15 млн на реформирование госуправления.

Фото: Olga Dobrikova, dreamstime