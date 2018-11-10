PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Бизнес и финансы / Операторы Северного потока не будут платить Газпрому - суд в Швейцарии/

Операторы Северного потока не будут платить Газпрому – суд в Швейцарии

Швейцарский суд запретил компаниям Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG – владелец Северного потока и оператор строительства Северного потока 2 – осуществлять любые выплаты Газпрому.

Северный поток-2

Такое решение суда является временной мерой из-за иска Нафтогаза, сообщает DW со ссылкой на сообщение Газпрома в проспекте к выпуску еврооблигаций.

Таким образом все выплаты от операторов Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG будут направляться не Газпрому, а на швейцарских приставов.

Читайте: Если построят Северный поток-2, наша труба будет пустая – Кучма

В сентябре Апелляционный суд Швеции отменил временное приостановление решения Стокгольмского арбитража и подтвердил обязательства Газпрома заплатить Нафтогазу более $2,6 млрд по транзиту газа.

К слову, от реализации Северного потока-2 Украина может потерять до 3% ВВП.

Фото: Getty Images

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Меркель хочет сохранить транзитную роль Украины в Северном потоке-2
Яцек Чапутович
МИД Польши о Северном потоке-2: Германия действует против ЕС
Газпром начал арбитраж против Украины из-за $6 млрд штрафа
Північний потік 2
Польша предложила Германии альтернативу Северного потока-2
Газ
Подорожание газа в Украине: цена еще не рыночная – Нафтогаз
Газ
Повышение цен на газ снова отложили – новая дата
Нафтогаз засчитал Газпрому $9 млн в счет долга
Северный поток-2 угрожает странам ЕС, кроме одной – Дуда
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка