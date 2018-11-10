Швейцарский суд запретил компаниям Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG – владелец Северного потока и оператор строительства Северного потока 2 – осуществлять любые выплаты Газпрому.

Такое решение суда является временной мерой из-за иска Нафтогаза, сообщает DW со ссылкой на сообщение Газпрома в проспекте к выпуску еврооблигаций.

Таким образом все выплаты от операторов Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG будут направляться не Газпрому, а на швейцарских приставов.

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В сентябре Апелляционный суд Швеции отменил временное приостановление решения Стокгольмского арбитража и подтвердил обязательства Газпрома заплатить Нафтогазу более $2,6 млрд по транзиту газа.

К слову, от реализации Северного потока-2 Украина может потерять до 3% ВВП.

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