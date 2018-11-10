Сегодня в результате срабатывания взрывного устройства, заложенного боевиками, погибли двое украинских военных.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

– В ходе проведения мероприятий по недопущению проникновения ДРГ противника между наблюдательными постами на Светлодарском направлении, в результате срабатывания взрывного устройства, установленного оккупантами, двое военнослужащих объединенных сил погибли, еще двое – получили ранения, – говорится в сообщении.

Всего боевики три раза нарушили режим прекращения огня.

– Противник дважды вел прицельный огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи Тарамчука. В районе Новотошковского оккупанты применили минометы калибра 82 мм и гранатометы, – говорится в сводке.

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Напомним, что Донбасс получит €50 млн в рамках программы по поддержке региона со стороны европейских партнеров.