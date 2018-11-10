Архиепископа РПЦ Амвросия не пропустили через границу Украины и запретили въезд на три года.

Так в ГПСУ прокомментировали информацию СМИ о том, что ректор Московской духовной академии архиепископ Амвросий, которого 7 ноября не пропустили в аэропорту Жуляны, якобы на следующий день пересек границу Украины.

Пограничники называют это фейком и уверяют – архиепископ Амвросий до 2021 года не сможет попасть в Украину.

По словам спикера Госпогранслужбы Олега Слободяна, архиепископа Верейского Амвросия (Ермакова) не пустили в Украину, потому что он не смог подтвердить цель своей поездки.

К тому же ГПСУ выполнила поручение одного из правоохранительных органов о том, что это лицо не может быть допущено на территорию страны, сказал он в комментарии Укринформу.

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Кстати, с 10 ноября за незаконное пересечение государственной границы Украины вводится уголовная ответственность – лишение свободы на срок до трех лет.

Фото: mpda.ru