Участники Arras Film Festival провели акцию, в ходе которой призвали освободить Олега Сенцова.
Об этом сообщается на странице Let My People Go Ukraine в Facebook.
Arras Film Festival – ведущее событие для восточноевропейского кино.
На фото – французские актеры и кинорежиссеры Пьер Нине и Феликс Моати.
Известные актеры призвали освободить Сенцова / 2 фотографии
Ранее участники фестиваля приняли резолюцию, по требованию освободить Сенцова.
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Напомним, 25 октября Сенцову присудили премию Европарламента За свободу мысли имени Сахарова.
ФОТО: Let My People Go Ukraine/Facebook
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