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Известные актеры призвали освободить Сенцова

Участники Arras Film Festival провели акцию, в ходе которой призвали освободить Олега Сенцова.

Об этом сообщается на странице Let My People Go Ukraine в Facebook.

Arras Film Festival – ведущее событие для восточноевропейского кино.

На фото – французские актеры и кинорежиссеры Пьер Нине и Феликс Моати.

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Известные актеры призвали освободить Сенцова / 2 фотографии

Ранее участники фестиваля приняли резолюцию, по требованию освободить Сенцова.
Читайте: Помилование Сенцова. Путин снова отказал Олег Сенцов написал завещание (ПИСЬМО) Польша дала два обещания Украине и наградила Сенцова

Напомним, 25 октября Сенцову присудили премию Европарламента За свободу мысли имени Сахарова.

ФОТО: Let My People Go Ukraine/Facebook

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