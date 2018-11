Участники Arras Film Festival провели акцию, в ходе которой призвали освободить Олега Сенцова.

Об этом сообщается на странице Let My People Go Ukraine в Facebook.

Arras Film Festival – ведущее событие для восточноевропейского кино.

На фото – французские актеры и кинорежиссеры Пьер Нине и Феликс Моати.



Известные актеры призвали освободить Сенцова / 2 фотографии

Ранее участники фестиваля приняли резолюцию, по требованию освободить Сенцова.

Напомним, 25 октября Сенцову присудили премию Европарламента За свободу мысли имени Сахарова.

ФОТО: Let My People Go Ukraine/Facebook