За сутки оккупанты 9 раз открывали огонь по позициям ВСУ. К сожалению, в результате боевых действий двое военных из состава Объединенных сил погибли.

Враг обстреливал Крымское, Вольное, Луганское, Авдеевку, Пески, Тарамчук, Березовое и Гнутово из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, сообщает пресс-центр ООС.

По данным штаба, из минометов калибра 120 мм боевики дважды обстреляли позиции Объединенных сил вблизи Луганского. Здесь оккупанты проявили наибольшую огневую активность.

А вблизи Крымского, под прикрытием гранатометов, пулеметов и минометов 82-го калибра, наши позиции обстреливал снайпер.

С начала суток, 10 ноября, один вражеский обстрел зафиксирован у районе Тарамчука.

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К слову, в ЕС не исключают возможности усиления санкций, если на оккупированных территориях Донбасса проведут 11 ноября так называемые “выборы”.

Фото: Операція об’єднаних сил/Joint Forces Operation