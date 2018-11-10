Европейский союз считает запланированные боевиками на 11 ноября “выборы” на оккупированных территориях Донбасса незаконными и никогда не признает их результаты.

Об этом говорится в заявлении высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерики Могерини.

По ее словам, так называемые “выборы” противоречат международному праву, “подрывают обязательства, взятые по Минским соглашениям, и нарушают суверенитет и законы Украины”.

Она напомнила, что, согласно Минским соглашениям, на территории ОРДЛО возможны местные выборы исключительно в рамках украинского законодательства и стандартов ОБСЕ.

– Мы ожидаем, что Российская Федерация в полной мере использует свое значительное влияние на сепаратистов, которых она поддерживает, – сказала Могерини.

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Напомним, президент Украины Петр Порошенко обсудил с европарламентариями пути введения новых санкций в связи с “выборами” боевиков.

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