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ЕС не признает “выборы” на Донбассе – Могерини

Европейский союз считает запланированные боевиками на 11 ноября “выборы” на оккупированных территориях Донбасса незаконными и никогда не признает их результаты.

Федеріка Могеріні

Об этом говорится в заявлении высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерики Могерини.

По ее словам, так называемые “выборы” противоречат международному праву, “подрывают обязательства, взятые по Минским соглашениям, и нарушают суверенитет и законы Украины”.

Она напомнила, что, согласно Минским соглашениям, на территории ОРДЛО возможны местные выборы исключительно в рамках украинского законодательства и стандартов ОБСЕ.

– Мы ожидаем, что Российская Федерация в полной мере использует свое значительное влияние на сепаратистов, которых она поддерживает, – сказала Могерини.

Читайте: “Выборы” в ОРДЛО: боевики привели войска в повышенную боевую готовность

Напомним, президент Украины Петр Порошенко обсудил с европарламентариями пути введения новых санкций в связи с “выборами” боевиков.

Фото: Getty Images

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