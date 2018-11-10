В декабре не стоит ожидать зимней погоды. Снег и сильные морозы придут в Украину только в середине января.

Народный синоптик Леонид Горбань рассказал в комментарии Обозревателю, какая будет погода зимой.

По его словам, в декабре ночью будет от 0 до -1, а днем до +3 – и так до 13 января.

Снег синоптик обещает с 11 по 14 января, а также 29-30 декабря и 2 января.

– Понижение к 23-26 января, ночью -20 -22, возможно, дотянет и до -25. А вот с 3 по 12 февраля -20 -25, а ночью может дотягивать и до -30. Снег будет 2, 4 и 9 февраля, – прогнозирует Горбань.

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