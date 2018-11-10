С 10 ноября за незаконное пересечение государственной границы Украины вводится уголовная ответственность – лишение свободы на срок до трех лет.

Соответствующий закон №7017 о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины, который 9 ноября опубликован в Голосе Украины, сегодня вступил в силу.

Этот законопроект 18 октября приняла Верховная Рада, а 7 ноября подписал президент Петр Порошенко.

Уголовная ответственность грозит лишь тем лицам, которые въезжают в Украину вне пунктов пропуска, без соответствующих документов или по фальшивым документам, с целью нанесения вреда интересам страны, а также тем, кому запрещен въезд в Украину, или же представителям силовых структур государства-агрессора.

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Наказывать правонарушителей будут лишением свободы до трех лет. При повторном нарушении срок могут поднять до пяти лет, а если было применено оружие, то грозит от пяти до восьми лет заключения.

Фото: dpsu.gov.ua