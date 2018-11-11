Президент Украины Петр Порошенко в Париже встретился с президентом США Дональдом Трампом.

На протяжении визита в Париж Петр Порошенко провел порядка 40 двусторонних встреч, рассказал он журналистам.

Так, у президента Украины состоялась встреча и короткое обсуждение на полях Парижского форума во имя мира, в том числе с президентом США.

По результатам этого обсуждения состоялась встреча министра иностранных дел Украины Климкина и государственного секретаря США Помпео.

– Могу акцентировать на договоренности о проведении 16 ноября комиссии по стратегическому партнерству в Вашингтоне на уровне министров иностранных дел. Мы договорились возобновить ее работу, – сказал Порошенко.

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Напомним, Петр Порошенко на форуме также сделал заявление по “выборам” в ОРДЛО.

Фото: пресс-служба президента Украины