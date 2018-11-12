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Кличко призвал власть урегулировать ситуацию с отоплением в городах Украины

Председатель ассоциации городов Украины, мэр Киева Виталий Кличко обратился к президенту Украины и Кабинету министров безотлагательно вмешаться в ситуацию со срывом отопительного сезона в нескольких городах.

Кличко отметил, что сегодня полностью или преимущественно без тепла остаются, в частности, города Смела, Кривой Рог, Шепетовка, некоторые другие, передает пресс-служба мэра.

– Газа городам, где сегодня мерзнут люди, не дает НАК Нафтогаз. Мы в Киеве эту историю с отсутствием газа прошли и урегулировали ее. Но я знаю, как это непросто. И нас эта проблема коснулась летом, – отметил мэр Киева.

– Сегодня же тысячи людей мерзнут! Нельзя жителей городов и городков, власть на местах оставлять один на один с этими проблемами. К сожалению, повторяется ситуация, когда государственные чиновники – руководство Нафтогаза – занимают негосударственную позицию. И поэтому я обращаюсь к президенту, к правительству безотлагательно вмешаться в эту ситуацию, – подчеркнул Кличко в комментарии журналистам на совете регионального развития при участии президента и премьер-министра Украины, что происходит сегодня в Киеве.

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Кличко призвал власть урегулировать ситуацию с отоплением в городах Украины / 5 фотографий

В городе Смела Черкасской области с понедельника, 12 ноября, вводят чрезвычайное положение из-за отсутствия отопления. Решение об этом принял горсовет Смелы.

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Отмечается, что учебные заведения закроют на неопределенное время. Без тепла остались не только жилые дома, но и больницы, детские сады и школы 80-тысячного города. Такая же ситуация возникла в городе Шепетовка Хмельницкой области. Местный голова призвал людей выйти на акцию протеста против действий НАК Нафтогаз. Остается без тепла и часть Кривого Рога.

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