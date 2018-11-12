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Луценко назвал главную проблему украинцев

Зависть к чужому успеху является самой большой проблемой украинцев.

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Об этом заявил генпрокурор Юрий Луценко на заседании Совета регионального развития, пишет Украинская правда.

– Последней же проблемой нашей страны – возможно, даже самой большой, – я считаю жабу, огромную украинскую тварюку, которая задавила миллионы, – сказал он.

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По его словам, зависть к чужому успеху является ключевой проблемой Украины.

– Страна меняется, но прославляют не тех, кто ее меняет, а тех, кто все оплевывает и проклинает. Мне кажется это большой проблемой… – сказал Луценко.

Также он назвал одной из проблем коррупцию.

Напомним, 7 ноября Луценко подал заявление о своей отставке президенту. 9 ноября Порошенко отклонил его просьбу.

Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net.

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