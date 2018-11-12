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Погода в Украине на сегодня, 12 ноября (КАРТА)

12 ноября в Украине без существенных осадков.

Прогноз погоды на сегодня, 12 ноября, публикует Укргидрометцентр.

Будет преобладать юго-восточный ветер – до 5-12 м/с, на юге и востоке возможны порывы до 15-20 м с.

В южных регионах в течение суток от -2 до -6 градусов мороза.

На остальной территории синоптики прогнозируют ночью от 2° тепла до 3° мороза, а днем 1-6° тепла, в западных областях 8-13° выше нуля.

Читайте: Заморозки и мокрый снег: прогноз погоды на ноябрь

Ранее синоптики рассказывали, какой будет зима в Украине.

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