Во время местных выборов в Украине от 9 общественных организаций будут назначены наблюдатели.

В Центральной избирательной комиссии разрешили девяти общественным организациям назначить своих наблюдателей на время проведения местных выборов, которые состоятся 23 декабря этого года, сообщает пресс-служба ЦИК.

Наблюдатели организаций Совет по защите законности и правопорядка и Избирательная платформа Досвид могут присутствовать на первых выборах городских и сельских депутатов.

Также во время первых выборов могут быть назначены наблюдатели от Муниципально-правовой инициативы и Сагариса.

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В Киевской области могут назначить наблюдателей от общественной организации Всеукраинское объединение Гражданин, в Одесской области – от Электорального контроля и Прямого выбора.

Наблюдатели Буковинского центра избирательных технологий могут присутствовать на местных выборах в Черновицкой области.

К слову, народный депутат Дмитрий Добродомов заявил, что готов брать участие в выборах президента в 2019 году.