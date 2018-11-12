Анастасия Приходько стала очередной певицей, которая идет в политику. Нужны ли в парламенте звезды, какую роль выполняют “технические” депутаты и насколько эффективно работает Верховная Рада – рассказывают Факти ICTV.

Недавно украинская певица Анастасия Приходько заявила, что идет в политику. Она примкнула к партии Юлии Тимошенко Батькивщина. Своим направлением выбрала социальную политику, поскольку, по ее словам, всегда мечтала помогать людям.

В 2015 году Приходько уже собиралась поменять сцену на трибуну Верховной Рады. Тогда ее звал к себе лидер Радикальной партии Олег Ляшко.

Анастасия, как коренная киевлянка, планировала заниматься развитием города, а как певица по специальности, развивать культурное направление. Тогда ее интересы не совпали с интересами Ляшко, поэтому от “радикальной” политики отказалась.

Интервью Приходько – неудачный старт политической карьеры

Недавно Анастасия Приходько попала в скандал во время интервью на 5 канале. На интервью она явилась в сопровождении двух мужчин, которые отказались называться журналистке. В дальнейшем они подсказывали Приходько ответы на вопросы и неоднократно вмешивались в ход интервью.

В один момент Приходько, которая явно была не готова к компрометирующим вопросам, сняла микрофон и ушла.

Запускать ее на телепередачу без подготовки – ошибка политтехнологов Юлии Владимировны. Надо понимать готовность персонажей к общению с журналистами. Даже не говоря о тяжелых вопросах. Элементарные вопросы начали плыть и проявлять слабость содержания, – комментирует политолог Андрей Золотарев.

По его мнению, Приходько не удастся надолго задержаться в политике. Больше пользы Тимошенко она принесла бы не как член команды, а как певица:

– Появление Приходько с выступлениями в программе визитов Тимошенко позволило бы как минимум удвоить или утроить массовость мероприятий.

Свита Ляшко

Окружить себя депутатами своей партии во время интервью любит лидер радикалов Олег Ляшко.

Однако, если часть из них “не словом, а делом” демонстрирует свою эффективность, то депутатство других подвергается сомнениям. Именно в этой партии можно найти так называемых “технических” лиц, чью роль в управлении государством определить сложно.

Приходько не единственная певица, которая была в партии Ляшко. В 2014 на рядах Радикальной партии оказалась Злата Огеневич.

Долго певица в парламенте не задержалась. Уже в 2015 ушла с должности из-за того, что, по ее словам, не смогла продвигать свои законопроекты из-за коррупции.

Читайте: Звезды в политике: чего добились бывшие актеры и спортсмены

Одной из самых эффектных (но не эффективных) депутатов Ляшко является Елена Кошелева. Она самый молодой депутат ВР. На момент прихода в парламент ей было 24 года. К тому же официально была безработная, но имеет два высших образования по специальностям экономическая кибернетика и архитектура.

То, как попала в большую политику, Кошелева не скрывает. Говорит, что познакомились с Ляшко в социальных сетях и он предложил ей баллотироваться в парламент. Сейчас она фактически сопровождает Ляшко в стенах парламента. Ее можно заметить по левую или по правую руку от председателя партии и когда он дает интервью в кулуарах, и во время его выступлений с трибуны.

В целом, во время выборов 2014 года в Верховную Раду попали не только люди, которые занимались политикой. Это обусловлено тогдашними настроениями общества, которое требовало основательно изменить систему:

– В 2014 году мы увидели количественный апгрейд Верховной Рады. Тогда роль “вишенки на торте” выполняли общественные активисты, бывшие журналисты, комбаты, командиры добровольческих батальонов, антикоррупционные активисты.

Сколько будет стоить содержание депутатов в 2019 году

Наблюдая за тем, как звезды попадают в Верховную Раду, не следует забывать о том, что удерживают их украинцы за собственные средства. Певцы, которые идут на год-два в политику “попробовать себя”, а затем возвращаются на сцену, напрасно тратят наши налоги.

В проекте госбюджета Украины на 2019 заложено 1,7 млрд гривен на содержание Верховной Рады. А работает Верховная Рада в среднем 11 месяцев в году.

Каждому украинцу решать, готов ли он платить такие деньги на “поиски себя” наших звезд. Во время парламентских выборов 2019 у нас есть шанс тщательно подумать, кто достоин руководить страной.

Коэффициент полезного действия депутатов

В среднем за год в Верховной Раде регистрируют 1,8 тыс. законопроектов. По этому показателю Украина – лидер среди европейских стран. Так, в Италии количество законопроектов – 644, в Бельгии – 227, в Швейцарии – 6. Такие данные опубликовал Комитет избирателей Украины по итогам 2017 года.

Казалось бы, есть чем гордиться. Однако, законами становятся лишь 12%. Рассмотрев подробно содержание законопроектов, понятно почему.

Так, летом 2017 депутат от оппозиционного блока Юрий Мирошниченко предложил читать молитву Отче наш перед началом пленарных заседаний.

Экс-министр здравоохранения Украины Олег Мусий в 2015 году призвал заменить название копейки на рубли как более исторически мотивированное.

А скандальный депутат Олег Барна недавно зарегистрировал законопроект о запрете публичного проявления любых видов сексуальной ориентации.

Они видят в этом самую большую проблему украинцев. Кажется, некоторые народные избранники забыли, что законопроекты следует измерять качеством, а не количеством.

Махинаторы и прогульщики

Кнопкодавами называют тех депутатов, которые были замечены за мошенничеством – голосовали вместо своих отсутствующих коллег.

Согласно Конституции Украины, каждый депутат должен голосовать лично. Однако, законодательством не предусмотрено никакого наказания.

Так, настоящим мастером кнопкодавства является Шинькович Андрей из партии БПП, которого 76 раз замечали за махинациями с голосами.

Общественное движение Честно регулярно отслеживает махинации политиков, фиксирует их на фото или видео и выкладывает “почетный” рейтинг у себя на сайте.

Такие действия являются следствием непосещения депутатами пленарных заседаний.

1/5 депутатов, а это практически 50 человек, пропустили 90% голосований в 2018 году.

Так, в первой половине 2018 года, из партии Воля народа 37% депутатов отсутствовали на пленарных заседаниях по неизвестным причинам.

Каждый должен заниматься своим делом, певцы – петь, а политики – управлять страной. Бывают исключения, но в целом изменение ролей не влечет к позитивным изменениям. Избирателям надо внимательно следить, кого они выбирают в Верховную Раду. От этого зависит, будут ли нардепы переживать о реальных проблемах, или же будут придумывать новые, зря используя мандат.

Коэффициент полезного действия депутата должен измеряться не его популярностью как певца или количеством предложенных им законопроектов, а качеством и реальными действиями.

Фото: скриншот ОО Комитет избирателей Украины, скриншот 5 канал, Злата Огневич, dreamstime, Андрей Золотарев, скриншот Чесно

Лилия Ященко