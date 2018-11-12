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ВСУ в день “выборов” в ОРДЛО уничтожили двух боевиков

За сутки боевики 7 раз открывали огонь по позициям ВСУ – без применения тяжелого вооружения. Обошлось без потерь и раненых.

Пресс-центр операции Объединенных сил сообщает, что оккупанты обстреляли Новотошковское, Орехово, Вольное, Луганское Тарамчук и Водяное – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Враг проявил наибольшую активность вблизи Новотошковского, применив здесь гранатометы и вооружение боевых машин пехоты.

С начала текущих суток боевики вели огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи Старого Айдара.

По данным разведки, уничтожены двое российских оккупантов, еще двое – ранены.

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Напомним, 11 ноября сепаратисты провели “выборы” глав и “депутатов парламентов” самопровозглашенных “ДНР” и “ЛНР”, которые осудило международное сообщество.

Фото: Міноборони

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