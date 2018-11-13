Смена расчетного периода на четырехнедельный привлекла внимание АМКУ к тройке крупнейших операторов Украины.

Против Киевстар, Vodafone Украина и lifecell Антимонопольный комитет открыл дело, усмотрев то, что операторы нарушили законодательство о защите от недобросовестной конкуренции. Речь идет о смене расчетного периода за услуги мобильной связи с месячного на четырехнедельный.

По словам уполномоченного комитета Марии Процишен, операторы объяснили, что абонентская плата (в законодательстве расчетный период месяц) в правовом поле отличается от понятия платы за услугу.

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Тем не менее, в АМКУ отмечают, что внутренняя терминология в документах операторов упоминает именно “абонентскую плату”, из-за чего и было принято решение об открытии дела.

Киевстар

Пакетный тарифный план – тарифный план, который предусматривает наличие абонентной платы. Тарифный план – совокупность предложений, предложенных потребителю оператором относительно стоимости, условий и объема предоставления определенных услуг. Абонентная плата – фиксированный платеж, который устанавливается оператором за доступ к сети и\или к одной или нескольким услугам и взимается независимо от факта получения услуг.

Vodafone

Тарифный план – совокупность предложений оператора, предложенных абоненту относительно стоимости, условий и объема предоставления определенных услуг. Расчетный период – один календарный месяц, в течение которого абоненту оказывается услуга. Началом периода является момент фактического подключения абонента или списание абонплаты за услугу.

lifecell

Стоимость пакета услуг – стоимость телекоммуникационных услуг, начисляемые по соответствующим пакетом услуг для пользования на определенный период. Тарифный план – совокупность предложений, предложенных потребителю оператором, относительно стоимости, условий и объема предоставления определенных услуг.

Факты ICTV ждут комментарии пресс-служб операторов.

Напомним, из-за уменьшения операторами срока действия ряда тарифных планов украинцам придется оплачивать услуги 13 раз в год.