В Украине стартовал крупнейший в мире студенческий конкурс по инвестиционным исследованиям – CFA Institute Research Challenge 2018-2019. Второй год подряд главным партнером и спонсором конкурса выступает группа ICU.

Конкурс ежегодно проходит в более чем 70 странах, организатор – глобальная ассоциация инвестиционных профессионалов CFA Institute. Задача участников – подготовить и защитить инвестиционный отчет по одной из ведущих локальных или мировых публичных компаний.

В отчете студенты также предоставляют свою инвестиционную рекомендацию касательно покупки или продажи акций компании. У каждой команды есть ментор из сферы финансов или консалтинга – опытный инвестбанкир или бизнес-аналитик, помогающий студентам разобраться в тонкостях инвестиционного анализа.

В украинских соревнованиях в этом году в конкурсе участвуют 195 студентов, составивших команды из 26 ВУЗов страны. Финал конкурса пройдет в марте 2019 года, а в апреле две победившие команды отправятся в Швейцарию на европейские состязания, где будут соревноваться со сверстниками из 30 стран. Победитель же европейского этапа проходит на общемировой финал.

В прошлом году победителями национального финала, также проходившего при поддержке ICU, стали команды Киевского национального экономического университета и Киевского национального университета им. Т. Шевченко. Студенты этих ВУЗов представляли Украину на европейском финале в Ирландии.

В этом году, помимо спонсорства самого конкурса, группа ICU поддержит и лучшего студента национального финала. ICU предоставит ему целевую стипендию на сдачу экзамена CFA.

– Мы рады поддерживать этот конкурс на ежегодной основе. Убежден, что для успеха Украины необходимо инвестировать в образовательные инициативы, которые прививают будущим лидерам страны лучшие профессиональные навыки и этические нормы, – прокомментировал Макар Пасенюк, управляющий партнер ICU, CFA.

Группа ICU также на протяжении нескольких лет выступает стратегическим партнером Киевской школы экономики, поддерживая многочисленные образовательные программы для поколения будущих экономистов.

Справка: Группа ICU – независимая финансовая группа, предоставляющая брокерские услуги, услуги по управлению активами и частным акционерным капиталом. Группа специализируется на рынках Центральной и Восточной Европы.

Основанная в 2006 году специалистами из ING, группа ICU является лидером по управлению активами в Украине. Под ее управлением находятся активы в размере более $500 млн.

Владельцем компании является ее топ-менеджмент. Управляющие партнеры ICU – Макар Пасенюк и Константин Стеценко.

Украинская ассоциация инвестиционных профессионалов CFA Society Ukraine является неприбыльной организацией, которая объединяет более 200 представителей инвестиционной профессии в Украине. CFA Society Ukraine входит в международную глобальную ассоциацию инвестиционных профессионалов CFA Institute, членами которой являются 151 локальных ассоциаций с более 160 тыс. членов по всему миру.

Среди основных целей ассоциации: объединение инвестиционных профессионалов вокруг цели внедрения в инвестиционную отрасль Украины принципов этики, стандартов образования и профессионализма CFA Institute, а также обеспечение своим членам возможности постоянного обучения, повышения уровня осведомлённости в Украине об обучающей программе CFA, как глобальном стандарте знаний в инвестиционной профессии.