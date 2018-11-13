На пересечении улиц Шота Руставели и Саксаганского произошло масштабное повреждения тепловой сети диаметром 400 мм, в результате чего произошла утечка горячей воды на проезжую часть.

Об этом сообщается на официальном портале Киева.

На месте уже работают представители коммунального предприятия Киевтеплоэнерго и столичной полиции.

Сейчас на место прибывает два аварийных авто и машина для эвакуации автомобилей, попавших в зону подтопления. Людей, пострадавших вследствие повреждения теплосети, нет.

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Движение на пересечении улиц Шота Руставели и Саксаганского перекрыто. В КГГА просят водитилей учесть эту информацию при планировании маршрутов поездок.

Напомним, в центре столицы на улице Шота Руставели прорвало теплотрассу. Движение общественного транспорта заблокировано.