Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко во время проверки ремонтных работ в Киевском роддоме №2.

По его словам, только за последние два года на содержание детских больниц и родильных домов столица выделила более полутора миллиарда гривен. Из них в этом году – почти 800 миллионов. Кроме того, в рамках городской целевой программы Здоровье киевлян на охрану материнства и детства в 2017-2018 году было приобретено медикаментов на 110 миллионов. Более 400 миллионов потрачены на закупку современного оборудования.

– В Киеве, первом среди украинских городов, введена система раннего скрининга новорожденных на выявление недостатков слуха. Благодаря закупленной и установленой в Перинатальном центре ретинальной камере стало возможным раннее выявление патологий зрения у новорожденных, – отметил Кличко. – Диагностика и операционные вмешательства происходят в Перинатальном центре в первые дни жизни ребенка. Мы закупили современные аппараты УЗИ, приобрели современное оборудование для оказания помощи недоношенным детям. Впервые за много лет все родильные дома Киева обеспечены современным оборудованим.

Он также отметил, что в 2017-2018 годов более 330 миллионов гривен направили на ремонты и реконструкцию детских медучреждений и родильных домов.

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В частности у Киевского роддома №2 было установлено резервные источники питания, которые в экстренных случаях могут долго поддерживать деятельность учреждения. Капитально отремонтировали бактериологическую лабораторию, крышу помещения. Медучреждение рассчитано на 190 коек. За год здесь принимают более 5 тысяч родов. А лечение в стационаре получают почти 10 тысяч женщин.

Как заявил Кличко, в планах на следующий год – осуществить работы по термосанации помещения. Это будет стоить городу 25 миллионов гривен.

– Это необходимо сделать, чтобы в дальнейшем экономить на поставке тепла. Чтобы обеспечить комфорт пациентов. Родильный дом №2 обслуживает жителей Подольского, Оболонского, Деснянского и Голосеевского районов. Но, при необходимости, принимает женщин и из других районов. Здесь действует единственное в столице отделение медицины плода. Работают высококвалифицированные профессионалы, которые с помощью современного оборудования, могут оказывать неотложную помощь еще нерожденным детям и новорожденным младенцам. Поэтому мое поручение профильным заместителям и начальникам департаментов – держать вопрос осуществления термсанации на контроле, – подчеркнул Кличко.

Мэр отметил, что для столичной власти реформирование здравоохранения является одним из приоритетов. В 2018 году расходы на медицину в бюджете столицы существенно увеличили – до 9,1 млрд грн. Значительная часть предусмотрена на капитальные ремонты и оснащение больниц, закупку современного оборудования.