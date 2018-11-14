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Первый снег в Киеве сняли с неба

Первый снег сегодня встречали в Киеве и еще четырех областях. Непогода принесла немало проблем автомобилистам, однако с неба это выглядит как зимняя сказка.

Перший сніг у Києві

Заснеженную столицу показало в Facebook издание Вечерний Киев.

Беспилотник снял на видео центр Киева.

Снегопад в столице начался еще в 9.00 утра и не прекращается.

За это время произошло несколько десятков ДТП с образованием больших пробок.

Синоптики обещают образование шестисантиметрового слоя снега.

Читайте: Погода в Украине на сегодня, 14 ноября (КАРТА)

Факты ICTV следят за ситуацией на дорогах в онлайн-трансляции.

Фото: скрин видео Вечірній Київ

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