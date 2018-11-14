Первый снег сегодня встречали в Киеве и еще четырех областях. Непогода принесла немало проблем автомобилистам, однако с неба это выглядит как зимняя сказка.
Заснеженную столицу показало в Facebook издание Вечерний Киев.
Беспилотник снял на видео центр Киева.
Снегопад в столице начался еще в 9.00 утра и не прекращается.
За это время произошло несколько десятков ДТП с образованием больших пробок.
Синоптики обещают образование шестисантиметрового слоя снега.
Читайте: Погода в Украине на сегодня, 14 ноября (КАРТА)
Факты ICTV следят за ситуацией на дорогах в онлайн-трансляции.
Фото: скрин видео Вечірній Київ
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