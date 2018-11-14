Украине необходимо немедленно разработать и внедрить комплекс мер по ограничению импорта нефтепродуктов из России, увеличить их импорт из других стран, а также нарастить собственное производство.

Об этом говорится в официальных письмах ПАО Укртатнафта премьер-министру Украины Владимиру Гройсману и секретарю СНБО Александру Турчинову, опубликованных на сайте компании.

В данный момент Украина находится на грани экономической катастрофы из-за рассмотрения в РФ вопроса о полном прекращении поставок нефтепродуктов в нашу страну.

При этом Россия опосредовано, через поставки из Беларуси, контролирует до 80% украинского рынка дизтоплива, до 75% рынка сжиженного газа и до 50% всех объемов бензинов.

Прекращение поставок окажется реальной угрозой национальной безопасности и может привести к коллапсу украинской экономики.

ПАО Укртатнафта предлагает немедленно приняться за выработку контрмер. Нефтепереработчики предупреждают: если сложится критическая ситуация, Укртатнафта не сможет в сжатые сроки увеличить объемы переработки нефти для удовлетворения потребностей отечественного рынка.

– В условиях критической зависимости Украины от поставок нефтепродуктов из России и Беларуси следует срочно увеличивать импорт из других стран и наращивать внутреннее производство, – говорится в письме.

При этом Кременчугский НПЗ ПАО Укртатнафта и Шебелинский ГПЗ АО Укргазвидобування остались единственными работающими предприятиями, обеспечивающими отечественный рынок нефтепродуктами качества Евро 5.

Производители уверяют, что при необходимости могут обеспечить рынок бензином на 100%. А за счет общего увеличения переработки нефтесырья вырастет и производство дизельного топлива и газа. Это сократит зависимость от поставок из Российской Федерации и Беларуси.

Естественно, вопрос защиты интересов конечных потребителей ставится во главу угла. Поэтому еще в августе 2018 года Укртатнафта выступила с инициативой об изменении действующих акцизных ставок.

Так, акциз на бензин эксперты предприятия предлагают уменьшить с €213,5 до €164 за 1000 литров. А акцизы на дизельное топливо и газ, наоборот, поднять: со €139,5 до €164 за 1000 литров за дизель и с €52 до €87 за газ.

В перспективе изменение акцизных ставок позволит устранить диспропорцию в потреблении нефтепродуктов в Украине и снизить цены на бензин для конечных потребителей. Более того, выравнивание ставок на практически полностью импортируемое дизельное топливо со ставками акциза на бензин, внутреннее производство которого может обеспечить рынок на 100%, даст возможность пополнить госбюджет на 4,7 млрд грн в год.