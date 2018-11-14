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Сценарий РФ сорван, Украина защитит свободный выбор церковной юрисдикции – Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко заверил группу архиереев УПЦ МП в том, что государство защитит право священнослужителей и мирян на свободный выбор церковной юрисдикции.

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Об этом он сообщил на встрече в Украинском доме, передает пресс-секретарь президента Святослав Цеголко в Facebook.

Порошенко также рассказал, что Вселенский патриарх гарантировал полную каноническую защиту сторонникам автокефалии в Украине.

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Напомним, вчера Порошенко провел встречу с представителями группы архиереев УПЦ (МП) в Украинском доме. Он проинформировал о переговорах с Вселенским патриархом Варфоломеем, про соглашение между Украиной и Константинопольским патриархатом и про готовность Вселенского престола содействовать проведению объединительного Собора.

По его словам, архиереи заявили о давлении Москвы на тех епископов УПЦ МП, которые готовы присоединиться к созданию единой церкви.

Фото: krymr.com.

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