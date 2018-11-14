14 ноября в Киев пришел снег, вместе с которым и “новогодние” цены на проезд в такси.

Тарифы в столичном такси взлетели вдвое. Причина – осложнившаяся из-за непогоды ситуация на дороге и высокий спрос на перевозки.

Некоторые такси взвинтили цены даже больше чем в два раза – за маршрут ул. Бассейная – ул. Краснопольская таксисты захотели 250 гривен, когда раньше брали 100, пише Информатор.

Похожая ситуация, как пишут СМИ, наблюдается во многих службах такси.

Читайте: Как проверить лицензию маршруток онлайн

К слову, цена – не единственная проблема, возникшая с приходом снегов. Сегодня с особой сложностью люди дожидаются самой подачи авто. Водители в некоторых случаях не берут клиентов, чтобы не терять времени в пробках.

Как сообщалось, полиция отчиталась о более 500 ДТП в Киеве за день среды.