13 ноября в Украине начали работать сервисы аудиостриминга YouTube Music и YouTube Premium.
Об этом сообщает пресс-служба Google.
YouTube Music – это стриминговый сервисом для прослушивания музыки.
Пользователи получат доступ к музыкальным видео, официальным альбомам, синглам, ремиксам, живым выступлениям, каверам и редким композициям.
Подписка на YouTube Music стоит 79 грн/мес за индивидуальный аккаунт и 119 грн/мес за семейный.
YouTube Premium открывает доступ к офлайн-загрузке песен, проигрыванию музыки в фоновом режиме без рекламы.
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Подписка на YouTube Premium стоит 99 грн/мес за индивидуальный аккаунт и 149 грн/мес за семейный тариф.
Также пользователи могут оценить преимущества новых сервисов на протяжении трех месяцев пробного периода.
Подписчики Google Play Music получат премиум-аккаунт автоматически.
Напомним, YouTube ввел функцию платной подписки на каналы с количеством более 100 тысячами подписчиков.
Фото: dreamstime.