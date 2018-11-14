За минувшие сутки боевики 8 раз открывали огонь по позициям наших военных. Ни один боец ВСУ не пострадал.

Об этом сообщает пресс-центр ОСС в Facebook.

Враг обстреливал наши позиции в районах населенных пунктов Крымское, Красногоровка, Чермалык, Павлополь, Водяное и Гнутово. Из минометов калибра 82 мм захватчики дважды вели огонь по позиции нашей армии вблизи Крымского.

Наибольшую огневую активность оккупанты проявили на Приазовье. Здесь противник обстреливал из вооружения БМП-1 вблизи Чермалыка.

Двух российских оккупантов было уничтожено, еще пять захватчиков – получили ранения.

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К слову, США собираются ввести новые санкции из-за ситуации с Крымом и Донбассом.