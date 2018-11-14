PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Война на Донбассе: враг бил из минометов и БМП/

Война на Донбассе: враг бил из минометов и БМП

За минувшие сутки боевики 8 раз открывали огонь по позициям наших военных. Ни один боец ВСУ не пострадал.

Об этом сообщает пресс-центр ОСС в Facebook.

Враг обстреливал наши позиции в районах населенных пунктов Крымское, Красногоровка, Чермалык, Павлополь, Водяное и Гнутово. Из минометов калибра 82 мм захватчики дважды вели огонь по позиции нашей армии вблизи Крымского.

Наибольшую огневую активность оккупанты проявили на Приазовье. Здесь противник обстреливал из вооружения БМП-1 вблизи Чермалыка.

Двух российских оккупантов было уничтожено, еще пять захватчиков – получили ранения.

Читайте: Псевдовыборы на Донбассе: Порошенко анонсировал изменения в Конституцию

К слову, США собираются ввести новые санкции из-за ситуации с Крымом и Донбассом.

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Меркель Макрон
Германия и Франция признали незаконными “выборы” в ОРДЛО
ВСУ в день “выборов” в ОРДЛО уничтожили двух боевиков
Как прошли фейковые “выборы” в ОРДЛО
Россия дотирует коррумпированных “лидеров” – Волкер о “выборах” в ОРДЛО
Фейковые выборы в ОРДЛО: Украина прогнозирует новые санкции против РФ
Подорвались на взрывчатке: на Донбассе погибло двое бойцов ВСУ
ЗСУ ООС Донбас
Потери на Донбассе: погибли двое военных
Будет ли эскалация на Донбассе: чего ждать от “выборов” боевиков
Загружается…
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка