За минувшие сутки боевики 8 раз открывали огонь по позициям наших военных. Ни один боец ВСУ не пострадал.
Об этом сообщает пресс-центр ОСС в Facebook.
Враг обстреливал наши позиции в районах населенных пунктов Крымское, Красногоровка, Чермалык, Павлополь, Водяное и Гнутово. Из минометов калибра 82 мм захватчики дважды вели огонь по позиции нашей армии вблизи Крымского.
Наибольшую огневую активность оккупанты проявили на Приазовье. Здесь противник обстреливал из вооружения БМП-1 вблизи Чермалыка.
Двух российских оккупантов было уничтожено, еще пять захватчиков – получили ранения.
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К слову, США собираются ввести новые санкции из-за ситуации с Крымом и Донбассом.
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