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Миллион победителю, сюрпризы и напряжение – большой финал проекта Новые лидеры

15 ноября состоится большой финал национального телепроекта Новые лидеры на ICTV. В шаге от победы осталось только трое – Ольга Матюшина, Сергей Замидра и Максим Бородин.

Каждый из участников достоин быть первым, но чей проект самый важный и кто получит миллион гривен на его реализацию, зрители узнают уже сегодня.

  • Ольга Матюшина – защищает Беличанский лес от уничтожения.
  • Максим Бородин – борется за чистый воздух в промышленных регионах.
  • Сергей Замидра – создает сеть умных городков в Украине.

В новом выпуске эта тройка финалистов будет защищать свои программы. Зрители узнают, что именно новые лидеры уже сделали для реализации своих амбициозных проектов и на что они потратят миллион гривен в случае победы.

Все это – под прицельными вопросами от профильных экспертов и Отборочного комитета. А кто станет победителем национального телепроекта Новые лидеры – решат телезрители СМС-голосованием в прямом эфире.

Читайте: Новые лидеры: какие проекты вышли в финал и почему о них стоит знать

Финальный выпуск проекта готовит для зрителей сюрприз – в студии будут присутствовать двое участников, которые по решению Отборочного комитета вошли в десятку финалистов, но отказались бороться за миллион.

Кто это и почему они не приняли участие в телевизионном этапе проекта – смотрите в этот четверг, 15 ноября в 22.20 на телеканале ICTV.

Напомним, как участники проекта держались во время Hard Talk с ведущими ICTV- Оксаной Соколовой, Павлом Казариным и Вадимом Карпяком.

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