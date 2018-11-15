15 ноября состоится большой финал национального телепроекта Новые лидеры на ICTV. В шаге от победы осталось только трое – Ольга Матюшина, Сергей Замидра и Максим Бородин.

Каждый из участников достоин быть первым, но чей проект самый важный и кто получит миллион гривен на его реализацию, зрители узнают уже сегодня.

Ольга Матюшина – защищает Беличанский лес от уничтожения.

– защищает Беличанский лес от уничтожения. Максим Бородин – борется за чистый воздух в промышленных регионах.

– борется за чистый воздух в промышленных регионах. Сергей Замидра – создает сеть умных городков в Украине.

В новом выпуске эта тройка финалистов будет защищать свои программы. Зрители узнают, что именно новые лидеры уже сделали для реализации своих амбициозных проектов и на что они потратят миллион гривен в случае победы.

Все это – под прицельными вопросами от профильных экспертов и Отборочного комитета. А кто станет победителем национального телепроекта Новые лидеры – решат телезрители СМС-голосованием в прямом эфире.

Финальный выпуск проекта готовит для зрителей сюрприз – в студии будут присутствовать двое участников, которые по решению Отборочного комитета вошли в десятку финалистов, но отказались бороться за миллион.

Кто это и почему они не приняли участие в телевизионном этапе проекта – смотрите в этот четверг, 15 ноября в 22.20 на телеканале ICTV.

Напомним, как участники проекта держались во время Hard Talk с ведущими ICTV- Оксаной Соколовой, Павлом Казариным и Вадимом Карпяком.