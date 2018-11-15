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Погода в Украине на сегодня, 15 ноября (КАРТА)

Сегодня практически на всей территории Украины ожидаются дожди и мокрый снег.

Сегодня на территории Украины, кроме востока, ожидаются небольшие дожди и мокрый снег, сообщает Укргидрометцентр.

Днем осадки ожидаются на Правобережье, в Крыму и Приазовье. В западных, центральных и северных областях местами гололедица.

Ветер юго-восточный и восточный, 7-12 м/с.

Суточная температура будет колебаться в пределах от 2° мороза до 3° тепла. В западных областях и в Крыму воздух прогреется до 3-8° тепла.

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В Киеве утром выпадет небольшой мокрый снег. Днем осадков в столице не ожидается.

Температура воздуха будет держаться около отметки в 0°.

К слову, из-за первого снега в Киеве образовались 10-бальные пробки и произошло около 500 ДТП.

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