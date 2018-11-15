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Факти / Україна / Порошенко зірвав плани Кремля - відповідь України на заяву Путіна/

Порошенко сорвал планы Кремля – ответ Украины на заявление Путина

Сегодняшние заявления Владимира Путина на счет предстоящих выборов в Украине указывают на попытки Кремля вмешаться в избирательный процесс.

Такою мнение высказал пресс-секретарь Петра Порошенко Святослав Цеголко на своей странице в Facebook.

Он считает, что сегодняшние слова Путина – сигнал того, что Россия пытается вмешаться в выборы в Украине. И это еще избирательная кампания не стартовала.

– Очевидна неприязнь Путина к Порошенко как государственного деятеля, который сорвал планы Кремля, – отметил Цеголко.

Также он добавил, что Порошенко хотя и выступает за дипломатическое урегулирование конфликта на Донбассе, но никогда не согласится на мир на условиях России.

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Напомним, сегодня Владимир Путин заявил, что до выборов в Украине не стоит организовывать саммит нормандской четверки для восстановления мира на Донбассе.

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