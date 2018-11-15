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Факти / Україна / Путін проти саміту нормандської четвірки до виборів в Україні/

Путин против саммита нормандской четверки до выборов в Украине

Президент РФ Владимир Путин заявил, что до выборов в Украине нет смысла проводить саммит нормандской четверки по урегулированию конфликта на Донбассе.

Володимир Путін

Об этом он заявил на брифинге в Сингапуре, сообщает Интерфакс-Украина.

В риторике Путина ничего не изменилось, он по-прежнему отвергает ответственность Москвы за нарушение Минских договоренностей.

– Встречаться в нормандском формате в настоящее время в ходе предвыборной кампании, которая происходит в Украине сейчас, более или менее бессмысленно, – сказал президент РФ.

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Напомним, 5 сентября 2014 года в Минске представители Украины, России и ОБСЕ в присутствии представителей так называемых “ДНР” и “ЛНР” подписали трехстороннее соглашение о прекращении огня на территории Донецкой и Луганской областей.

Но за 4 года мир так и не наступил. Трехсторонняя контактная группа встречается регулярно практически каждую неделю. Несмотря на многочисленные договоренности, пророссийские боевики регулярно срывают перемирие.

Кстати, на переговорах Нормандской четверки в Берлине 11 июня впервые поднимался вопрос размещения миротворцев ООН на Донбассе.

Фото: dreamstime.com

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