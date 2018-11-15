Бывший канцлер Германии и друг Владимира Путина Герхард Шредер 11 ноября внесен в базу Миротворца. В связи с этим МИД ФРГ будет просить Украину закрыть сайт.

Об этом сообщает издание Die Zeit со ссылкой на спикера Министерства иностранных дел Германии.

По его словам, Германия осуждает включение Шредера в список Миротворца.

Читайте: Поучаствовал в глупости. Хабенский о скандале с Пореченковым на Донбассе

МИД Украины пока не отреагировало на заявление официального Берлина.

Герхард Шредерв 2005 году стал главой набсовета компании Nord Stream AG, которая управляет газопроводом Северный поток, а в 2016-м он возглавил компанию Nord Stream 2 – оператора строительства третьей и четвертой веток газопровода, а позже совет директоров Роснефти.

При этом Шредер давно дружит с президентом РФ Владимиром Путиным, и открыто призывает ЕС признать аннексию Крима Россией.

В сентябре в базе сайта Миротворец начали появляться украинцы, которые получили венгерское гражданство в Закарпатье.

Фото: Markwaters | Dreamstime.com