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Факти / Україна / Шредер потрапив до бази Миротворця. Німеччина просить Україну закрити сайт/

Шредер попал в базу Миротворца. Германия просит Украину закрыть сайт

Бывший канцлер Германии и друг Владимира Путина Герхард Шредер 11 ноября внесен в базу Миротворца. В связи с этим МИД ФРГ будет просить Украину закрыть сайт.

Герхард Шредер

Об этом сообщает издание Die Zeit со ссылкой на спикера Министерства иностранных дел Германии.

По его словам, Германия осуждает включение Шредера в список Миротворца.

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МИД Украины пока не отреагировало на заявление официального Берлина.

Герхард Шредерв 2005 году стал главой набсовета компании Nord Stream AG, которая управляет газопроводом Северный поток, а в 2016-м он возглавил компанию Nord Stream 2 – оператора строительства третьей и четвертой веток газопровода, а позже совет директоров Роснефти.

При этом Шредер давно дружит с президентом РФ Владимиром Путиным, и открыто призывает ЕС признать аннексию Крима Россией.

В сентябре в базе сайта Миротворец начали появляться украинцы, которые получили венгерское гражданство в Закарпатье.

Фото: Markwaters | Dreamstime.com

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