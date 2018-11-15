В Николаеве правоохранители задержали сотрудника горсовета, который вымогал $5 тыс. взятки.

В Николаеве сотрудники прокуратуры задержали члена Департамента внутреннего финансового контроля, надзора и противодействия коррупции в горсовете за то, что он вымогал $5 тыс. взятки, сообщает пресс-служба прокуратуры Николаева.

Преступника и его посредника задержали во время передачи аванса, который составлял $1 тыс.

Они вымогали деньги у бизнесмена, который имел ларьки на участке земли, но действие договора о ее аренде закончилось.

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Решается вопрос о сообщении задержанным подозрения в совершении преступления по ст. 368 УК Украины (Получение неправомерной выгоды должностным лицом, сопряженное с вымогательством).

Подозреваемые могут понести наказание в виде 8-12 лет лишения свободы.

К слову, в Запорожье полицейские объявили в розыск неизвестного, который бросил взрывное устройство в людей.

Фото: пресс-служба прокуратуры Николаева