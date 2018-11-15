Чехия, аэропорт Праги. Магазин беспошлинной торговли. Заходит человек. Покупает косметику на 440 евро. Кассиру дает три банкноты по двести. Дальше – все как в детективном фильме. Вот-вот самолет должен подняться в небо. Но его останавливают. Одного из пассажиров задерживает полиция. Им оказался не кто-нибудь, а народный депутат Украины Андрей Лозовой из Радикальной партии. Который, получается, прогулял работу – да еще и в сессионную неделю.

Выяснилось, Лозовой в магазине рассчитался фальшивками. Поддельным оказались не только деньги, которые он отдал за косметику. Но и те, что лежали в кармане. Лозовой разводит руками – гривны на фальшивки обменял его помощник.

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Если депутаты попадают в беду с фальшивыми долларами, то что же делать обычным украинцам? Обмен валюты – это как игра в рулетку. Повезет, не повезет. Вам никто не даст никаких гарантий, что фальшивка не попадет в ваши руки.

Чаще всего подделывают 100-долларовую купюру. Но проблема не только в фальшивых деньгах. В Украине работает много нелегальных обменных пунктов. Чтобы иметь хоть какие-то гарантии – стоит просить у кассира дать квитанцию ​​о выполненной операции, а на видном месте в обменнике должна висеть лицензия Нацбанка.



К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что в Украине легализуют криптовалюту.