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Факти / Україна / 1800 деталей: в Україні зібрали корпус для БТР зі сталі НАТО/

1800 деталей: в Украине собрали корпус для БТР из стали НАТО

Новый экспериментальный бронированный корпус БТР-3ДА испытают на полигоне под обстрелами.

Экспериментальный корпус для серийника БТР-3ДА изготовили на Киевском бронетанковом заводе.

В его основе почти 1 тыс. бронированных деталей из стали, которая была поставлена ​​одной из стран НАТО. Всего для изготовления корпуса мастера сварили более 1 тыс. 800 отдельных деталей, пишет пресс-служба Укроборонпром.

Теперь изделие ожидают тесты на полигоне, где под контролем Минобороны экспериментальный корпус обстреляют с минимальных дистанций, в том числе из крупнокалиберного пулемета.

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Как известно БТР-3ДА производится на Киевском бронетанковом заводе. Бронетранспортер имеет боевой модуль Штурм-М с 30-мм с автоматической пушкой ЗТМ.

Напомним, ВСУ получили на вооружение более 60 танков, БТР и ПТРК.

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