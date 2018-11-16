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Факти / Україна / Частина Криму залишилася без електрики/

Часть Крыма осталась без электричества

На части оккупированного Крыма исчезло электроснабжение.

Ток исчез из системы защиты линий электропередач, сообщает Крым.Реалии.

Читайте: Изменения в Конституцию относительно Крыма рассмотрят в ближайшее время – Порошенко

От аварийного отключения электроснабжения пострадали: Бахчисарайский, Джанкойский и Нижнегорский районы.

Ранее Факты ICTV писали, что  во многих городах Крыма выпал снег.

Фото: unsplash

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