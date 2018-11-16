В финале проекта Новые лидеры на телеканале ICTV победил Максим Бородин. Как проходил прямой эфир – читайте в материале Фактов ICTV.

В начале передачи Новые лидеры участники на протяжении 180 секунд рассказали, куда потратят миллион.

Сергей Замидра рассказал, что в случае победы в проекте Новые лидеры, деньги пошли бы на внедрение инноваций для создания сети умных городков в Украине.

Сергей Замидра

Ольга Матюшина потратила бы миллион на внедрение в селе Коцюбинское медицинской программы одного из участников проекта Ростислава Зауральского, который покинул его раньше. Его идея касается банка аутоплазмы для рожениц.

Ольга Матюшина

Также в приоритете у Матюшиной остается улучшение экономики в селе.

Максим Бородин рассказал о своих инициативах по очищению воздуха в промышленных регионах и не успел рассказать, куда пойдет выигранный миллион.

Максим Бородин

Во время обсуждения с жюри он рассказал, что деньги пойдут на покупку приборов и техники, которая поможет в модернизации систем Мариуполя, а также Кривого Рога и Запорожья.

После обсуждения тем с жюри, ведущий Сергей Притула открыл телефонные линии для голосования телезрителей.

Во время голосования лидерам дали по 30 секунд для последнего спича.

В студию пригласили двух участниц, которые не выступали в финале проекта – Татьяну Кулешу и Наталию Онипко.

Онипко – основатель онкологического центра для детей Дача. В нем находится шесть семей, но в помощи нуждаются 15. Целью Натальи на проекте было строительство центра побольше.

Проект Кулеши касался лечения людей с редкими болезнями.

StarLightMedia подарила обоим участникам по 150 выпусков социальной рекламы на каналах группы.

По результатам голосования телезрителей миллион гривен получил Максим Бородин.

Он набрал 45,68% голосов.

Сергей Притула и Максим Бородин

Напомним, Факты ICTV также давали онлайн-трансляцию проекта Новые лидеры.