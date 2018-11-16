PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Финал проекта Новые лидеры: стало известно, кто получил миллион/

Финал проекта Новые лидеры: стало известно, кто получил миллион

В финале проекта Новые лидеры на телеканале ICTV победил Максим Бородин. Как проходил прямой эфир – читайте в материале Фактов ICTV.

В начале передачи Новые лидеры участники на протяжении 180 секунд рассказали, куда потратят миллион.

Сергей Замидра рассказал, что в случае победы в проекте Новые лидеры, деньги пошли бы на внедрение инноваций для создания сети умных городков в Украине.

Сергей Замидра

Ольга Матюшина потратила бы миллион на внедрение в селе Коцюбинское медицинской программы одного из участников проекта Ростислава Зауральского, который покинул его раньше. Его идея касается банка аутоплазмы для рожениц.

Ольга Матюшина

Также в приоритете у Матюшиной остается улучшение экономики в селе.

Максим Бородин рассказал о своих инициативах по очищению воздуха в промышленных регионах и не успел рассказать, куда пойдет выигранный миллион.

Максим Бородин

Во время обсуждения с жюри он рассказал, что деньги пойдут на покупку приборов и техники, которая поможет в модернизации систем Мариуполя, а также Кривого Рога и Запорожья.

После обсуждения тем с жюри, ведущий Сергей Притула открыл телефонные линии для голосования телезрителей.

Во время голосования лидерам дали по 30 секунд для последнего спича.

В студию пригласили двух участниц, которые не выступали в финале проекта – Татьяну Кулешу и Наталию Онипко.

Онипко – основатель онкологического центра для детей Дача. В нем находится шесть семей, но в помощи нуждаются 15. Целью Натальи на проекте было строительство центра побольше.

Проект Кулеши касался лечения людей с редкими болезнями.

StarLightMedia подарила обоим участникам по 150 выпусков социальной рекламы на каналах группы.

По результатам голосования телезрителей миллион гривен получил Максим Бородин.

Он набрал 45,68% голосов.

Сергей Притула и Максим Бородин

Напомним, Факты ICTV также давали онлайн-трансляцию проекта Новые лидеры.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Максим Бородин победил на проекте Новые лидеры
Финал проекта Новые лидеры: онлайн-трансляция
Снегопад в Украине: кому ждать новой волны и какая ситуация по регионам
Миллион победителю, сюрпризы и напряжение – большой финал проекта Новые лидеры
Горнолыжные курорты Украины: куда поехать и сколько стоит
Камикадзе за рулем или безопасный водитель: кто вы на дороге зимой? ТЕСТ
Новые лидеры: какие проекты вышли в финал и почему о них стоит знать
Украина, Польша и Литва призвали ЕС усилить санкции против РФ
Загружается…
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка