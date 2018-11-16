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Прокуратура нашла нарушения при передаче Почаевской лавры УПЦ МП

Государственный регистратор превысил свои служебные полномочия при регистрации права пользования Почаевской лаврой за УПЦ Московского патриархата.

Почаївська лавра

Полиция Тернопольской области проводит досудебное расследование в уголовном производстве по факту неправомерных действий госрегистратора, сообщает областная прокуратура.

Досудебным расследованием установлено, что “представитель Министерства культуры Украины, права и интересы которого нарушены, обжаловал в Министерстве юстиции Украины указанные действия государственного регистратора с требованием отменить решение о государственной регистрации права пользования недвижимым имуществом комплекса Почаевской лавры и привлечь регистратора к ответственности”.

Расследование продолжается, его контролирует прокуратура Тернопольской области.

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Предстоятель УПЦ Киевского Патриархата Филарет ранее заявил, что после предоставления автокефалии Киево-Печерская и Почаевская лавры перейдут в управление поместной церкви.

К слову, обе лавры принадлежат государству, которое передало их в аренду Московскому Патриархату.

Фотоpochaev.org.ua

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