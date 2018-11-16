Государственный регистратор превысил свои служебные полномочия при регистрации права пользования Почаевской лаврой за УПЦ Московского патриархата.

Полиция Тернопольской области проводит досудебное расследование в уголовном производстве по факту неправомерных действий госрегистратора, сообщает областная прокуратура.

Досудебным расследованием установлено, что “представитель Министерства культуры Украины, права и интересы которого нарушены, обжаловал в Министерстве юстиции Украины указанные действия государственного регистратора с требованием отменить решение о государственной регистрации права пользования недвижимым имуществом комплекса Почаевской лавры и привлечь регистратора к ответственности”.

Расследование продолжается, его контролирует прокуратура Тернопольской области.

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Предстоятель УПЦ Киевского Патриархата Филарет ранее заявил, что после предоставления автокефалии Киево-Печерская и Почаевская лавры перейдут в управление поместной церкви.

К слову, обе лавры принадлежат государству, которое передало их в аренду Московскому Патриархату.

Фото: pochaev.org.ua