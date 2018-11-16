Киевтеплоэнерго рассматривает повышение тарифов на 22,3 % на отопление и на 22,5 % – на горячую воду.

Проект тарифов опубликован на сайте Киевтеплоэнерго для общественного обсуждения. Замечания граждан принимаются до 23 ноября.

Там сказано, что повышение тарифов обусловлено ростом цен на газ. Они с 1 ноября выросли на 23,5%. Второй этап повышения тарифов на газ состоится в мае следующего года.

Тарифы на отопление для киевлян планируют повысить с 1 января 2019 года на 22,3 %. Цены на горячую воду вырастут на 22,5 %.

Для бюджетных предприятий тарифы на горячую воду вырастут на 1%.

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Напомним, что до конца 2018 года тарифы на тепло для населения останутся прежними, никаких повышений не будет.