Киевтеплоэнерго рассматривает повышение тарифов на 22,3 % на отопление и на 22,5 % – на горячую воду.
Проект тарифов опубликован на сайте Киевтеплоэнерго для общественного обсуждения. Замечания граждан принимаются до 23 ноября.
Там сказано, что повышение тарифов обусловлено ростом цен на газ. Они с 1 ноября выросли на 23,5%. Второй этап повышения тарифов на газ состоится в мае следующего года.
Тарифы на отопление для киевлян планируют повысить с 1 января 2019 года на 22,3 %. Цены на горячую воду вырастут на 22,5 %.
Для бюджетных предприятий тарифы на горячую воду вырастут на 1%.
Читайте: В Киеве выросли тарифы на холодную воду: какая цена будет в платежках
Напомним, что до конца 2018 года тарифы на тепло для населения останутся прежними, никаких повышений не будет.
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS1mdWxsLXN0YWdlL0NBVC0yOTk0LzIuMDEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODYzNTQxODItMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+