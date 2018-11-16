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Украина повысила цену электронных виз для иностранцев

Цена украинской электронной визы для иностранцев повысится с 1 января 2019 до $85.

віза для іноземців

Украина с 1 января 2019 года повышает цену на электронную визу для иностранцев до $85.

Об этом говорится в постановлении Кабинета Министров.

Теперь кроме деловой и туристической цели въезда вводятся электронные визы для лечения, с культурной целью, деятельностью в сфере образования, спорта, науки, а также представителям СМИ.

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Кроме того, отменяется оформления иностранцам туристических и деловых виз в пунктах пропуска в международных аэропортах Борисполь, Киев и Одесса.

Это связано с тем, что МИД централизованно оформляет электронные визы с апреля 2018 года.

Ранее Факты ICTV писали, что Грузия отменила визы для украинцев.

Фото: BILAL ALIYAR/Dreamstime.com

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