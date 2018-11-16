Цена украинской электронной визы для иностранцев повысится с 1 января 2019 до $85.
Украина с 1 января 2019 года повышает цену на электронную визу для иностранцев до $85.
Об этом говорится в постановлении Кабинета Министров.
Теперь кроме деловой и туристической цели въезда вводятся электронные визы для лечения, с культурной целью, деятельностью в сфере образования, спорта, науки, а также представителям СМИ.
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Кроме того, отменяется оформления иностранцам туристических и деловых виз в пунктах пропуска в международных аэропортах Борисполь, Киев и Одесса.
Это связано с тем, что МИД централизованно оформляет электронные визы с апреля 2018 года.
Ранее Факты ICTV писали, что Грузия отменила визы для украинцев.
Фото: BILAL ALIYAR/Dreamstime.com