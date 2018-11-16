Случаи, когда банки продают коллекторам долги людей – массовые по стране, – утверждает адвокат Михаил Стрельников, которому пришлось защищать в суде не одного должника. Говорит, банки понасчитывали людям огромные штрафы и неустойки, после чего даже продав квартиру, кредит им придется гасить до конца жизни.

Чтобы раз и навсегда закрыть вопрос проблемных кредитов, Рада приняла кодекс по процедуре банкротства, где впервые предусмотрен механизм для физических лиц. Как утверждают его разработчики, людям достаточного будет обратиться в суд, чтобы тот списал с них все непосильные долги.

Но все ли так просто как рассказывают нардепы? Ведь после того, как вы обратитесь в суд, вам назначат арбитражного управляющего. И пока он максимально не выжмет долги, а это может затянуться на годы, вы не сможете распоряжаться своим имуществом и финансами. Для погашения долгов по его усмотрению будут распродавать и имущество заемщика. Вам оставят только самое необходимое, что в совокупности стоит 100 тыс. гривен. То есть одежду, обувь, зубную щетку, стиральную машину…

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Казалось, ну просто манна небесная для тех, кто попал в трудное положение. Вот только дьявол, как это у нас часто бывает, кроется в деталях. И нардепы его спрятали в одной из статей этого кодекса.

– В этом кодексе четко указано, что если у человека есть только жилье, которое не подлежит изъятию, то есть на 60 метров квартира и на 120 метров дом, и у него нет больше доходов для того, чтобы гасить кредит – его заявление о признании банкротом не принимается. – отметил адвокат Михаил Стрельников.

А учитывая, что одновременно с введением кодекса отменяется мораторий на запрет отбирать ипотечное жилье, не останутся ли люди в таком случае без крыши над головой? Ведь финансовые учреждения даже сейчас пренебрегают мораторием. И через своих карманных госрегистраторов забирают квартиры. Впрочем, как утверждают бывшие банкиры, такие методы незаконны. И советуют немедленно сообщать о них в правоохранительные органы.

Итак, чтобы не остаться без квартиры, едва ли не единственным выходом для ипотечных заемщиков остается реструктуризация, о которой надо договариваться с банком. Если договоритесь – валютный долг вам конвертируют в гривну. Правда, по нынешнему курсу. А начисленные штрафы обещают списать, когда полностью погасите долг.



К слову, Факты ICTV рассказывали, что мужчина отрезал палец и бросил в лицо консультанту банка.