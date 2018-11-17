17 ноября украинцы отмечают Международный день студента. Лучшие поздравления в стихах и картинках.
Факты ICTV собрали для вас 5 стихов, которыми вы можете поздравить студентов.
Легких сессий и семестров,
Интересных лекций вам.
Быть в учебе как маэстро,
Знать, что всё вам по зубам!
И учиться на отлично,
Помнить лучшие моменты,
Вдаль смотреть оптимистично.
Счастья в жизни! С Днем студента!
***
Я поздравляю с Днем студента,
С одним из самых лучших дней.
Храни прекрасные моменты
Беспечной юности своей!
Гуляй на полную, не бойся,
Иди в кино, танцуй и пой.
О парах ты не беспокойся,
Сегодня можно — день такой.
Пусть будет в жизни всё отлично,
Учеба будет на ура.
Пускай везет на фронте личном.
Студент, ни пуха ни пера!
***
В День студента я желаю
Сессии легко сдавать.
Быть в хорошем настроении,
Никогда не унывать.
Эти славные моменты
Жизни сказочной своей
Сохрани в душе на память,
Ведь счастливей нету дней.
***
С днем студента поздравляю,
И от всей души желаю,
Чтоб хвосты стали короче,
И длиннее были ночи.
Преподы, чтоб подобрели
И оценками лишь грели,
Чтобы знания прилетали —
Сами в голову влезали.
Сессию, чтоб отменили
И на отдых заменили.
Чтоб стипендию подняли,
Просто так ее давали.
Будет все пускай легко,
А проблемы — далеко!
***
День студента — вот так чудо!
Веселится весь народ.
В этот день не страшен людям
Ни экзамен, ни зачёт.
Празднуйте, студенты, смело
Этот славный чудо-день.
Ну а завтра — вновь за дело.
Да не подведёт вас лень!
Читайте: Студентка разделась в аудитории из-за замечания преподавателя
К слову, президент Беларуси Александр Лукашенко предложил студентам служить в армии во время каникул.