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День студента 2018: поздравления

17 ноября украинцы отмечают Международный день студента. Лучшие поздравления в стихах и картинках.

Студенти

Факты ICTV собрали для вас 5 стихов, которыми вы можете поздравить студентов.

Легких сессий и семестров,

Интересных лекций вам.

Быть в учебе как маэстро,

Знать, что всё вам по зубам!

И учиться на отлично,

Помнить лучшие моменты,

Вдаль смотреть оптимистично.

Счастья в жизни! С Днем студента!

***

Я поздравляю с Днем студента,

С одним из самых лучших дней.

Храни прекрасные моменты

Беспечной юности своей!

Гуляй на полную, не бойся,

Иди в кино, танцуй и пой.

О парах ты не беспокойся,

Сегодня можно — день такой.

Пусть будет в жизни всё отлично,

Учеба будет на ура.

Пускай везет на фронте личном.

Студент, ни пуха ни пера!

***

В День студента я желаю

Сессии легко сдавать.

Быть в хорошем настроении,

Никогда не унывать.

Эти славные моменты

Жизни сказочной своей

Сохрани в душе на память,

Ведь счастливей нету дней.

***

С днем студента поздравляю,

И от всей души желаю,

Чтоб хвосты стали короче,

И длиннее были ночи.

Преподы, чтоб подобрели

И оценками лишь грели,

Чтобы знания прилетали —

Сами в голову влезали.

Сессию, чтоб отменили

И на отдых заменили.

Чтоб стипендию подняли,

Просто так ее давали.

Будет все пускай легко,

А проблемы — далеко!

***

День студента — вот так чудо!

Веселится весь народ.

В этот день не страшен людям

Ни экзамен, ни зачёт.

Празднуйте, студенты, смело

Этот славный чудо-день.

Ну а завтра — вновь за дело.

Да не подведёт вас лень!

Читайте: Студентка разделась в аудитории из-за замечания преподавателя

К слову, президент Беларуси Александр Лукашенко предложил студентам служить в армии во время каникул.

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