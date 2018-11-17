За минувшие сутки на Донбассе погиб украинский военнослужащий.

За минувшие сутки российско-оккупационные войска 10 раз обстреляли позиции сил ООС на Донбассе, в результате чего погиб украинский военный, сообщает пресс-центр ООС.

Во время обстрелов враг шесть раз применил запрещенное вооружение.

– Из минометов 82-го и 120-го калибров враг обстреливал позиции Объединенных сил на Светлодарском направлении вблизи Новолуганского и на Попаснянском направления в районе населенного пункта Свободный, – говорится в сообщении.

Военных вблизи Широкино обстреляли из минометов калибра 82 мм.

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По информации разведки, во время боевых действий были ранены двое оккупантов.

К слову, в НАТО заявили, что так называемые “выборы” на Донбассе являются частью гибридной войны, которую ведет Россия.