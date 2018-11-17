Вечером в субботу в больнице умер пограничник, которого на Закарпатье сбил контрабандист на автомобиле с иностранной регистрацией.

Об этом сообщил главврач Раховской районной больницы Владимир Симулик, пишет Mukachevo.net.

По его словам, мужчина находился в реанимации в тяжелом состоянии около двух дней без возможности транспортировки и проведения операции.

Пограничник поступил в больницу с признаками тяжелого травматического шока, политравмой грудной клетки и органов брюшной полости.

По информации СМИ, умершим оказался майор Вадим Березенский, у него осталось двое детей.

Напомним, мужчина на авто, который имеет отношение к перевозкам контрабандных товаров через украинско-румынскую границу, сбил начальника пограничного отдела Деловое в Закарпатской области.

Фото: Mukachevo.net.